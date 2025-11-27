PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Laster verliert Gegenstand
Ein herabfallender Gegenstand beschädigte am Mittwoch eine Auto bei Warthausen.

Ulm (ots)

Gegen 13.15 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem VW die Nordwestumfahrung von der Ulmer Straße kommend in Richtung Klinik. Kurz nach der Fledermausbrücke fiel ein Gegenstand vom Lkw und prallte gegen das Auto. Dadurch entstand an der Windschutzscheibe des VW ein Schaden. Da der Lkw-Fahrer den Unfall wohl nicht bemerkte setzte er seine Fahrt in Richtung Ulmer Straße fort. Die Polizei Biberach (Tel. 07351/447-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Fahrer des orangenen 40-Tonners.

++++2278201

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

