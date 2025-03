Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Neujahrsempfang des Fernmeldedienstes der Feuerwehr Arnsberg

Bild-Infos

Download

Arnsberg (ots)

Beim diesjährigen Neujahrsempfang des Fernmeldedienstes der Feuerwehr Arnsberg blickte die Einheit erfolgreich auf das vergangene Jahr zurück. Leiter Dietmar Koch begrüßte an diesem Abend die anwesenden Mitglieder gemeinsam mit ihren Partnerinnen und Partnern und bedankte sich herzlich für das außerordentliche Engagement und die vorbildliche Zusammenarbeit.

Rückblick auf das vergangene Jahr

Im vergangenen Jahr absolvierte der Fernmeldedienst insgesamt 25 Einsätze. Zu den herausfordernden Einsatzlagen zählten unter anderem:

der Brand des Stellwerkes in Oeventrop, der Brand eines Autohauses in Niedereimer, der Brand eines Carports in Oeventrop, ein Massenanfall von Verletzten in Eslohe sowie das Besetzen der Feuerwehreinsatzzentrale bei Hochwasser- und Schneeeinsätzen.

Aufgaben und Besonderheiten des Fernmeldedienstes

Der Fernmeldedienst stellt eine besondere Einheit der Feuerwehr Arnsberg dar. Die Spezialisten versorgen den Einsatzleiter mit allen notwendigen Informationen, stellen die Kommunikation an der Einsatzstelle und nach außen sicher und gewährleisten wichtige Redundanzen. Zudem führen sie eine präzise Lagedarstellung und umfassende Einsatzdokumentationen durch. Die Zusammenarbeit mit der Informations- und Kommunikationseinheit des Hochsauerlandkreises wird kontinuierlich intensiviert, um eine optimale Einsatzkoordination zu garantieren.

Anerkennung herausragender Leistungen

Für die besonders hohe Übungsbeteiligung wurden Denis Baier und Maximilian Christiaens geehrt. Ein herzlicher Dank gilt auch dem Organisationsteam des Abends, das den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung sicherte.

Stimmen aus der Führungsebene

Der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Arnsberg, Kai Spiegel, unterstrich die besondere Bedeutung dieser Sondereinheit: "Unsere Fernmeldedienst-Spezialisten sind nicht nur für die Stadt Arnsberg unverzichtbar, sondern erbringen auch im Hochsauerlandkreis herausragende Leistungen. Die gesamte Leitung der Feuerwehr und alle Einsatzkräfte können sich voll und ganz auf ihre Arbeit verlassen."

Ernennung der Führung

Nach Anhörung der Einheit wurden Dietmar Koch als Einheitenführer sowie Karsten Schroeter als stellvertretender Einheitenführer für weitere sechs Jahre bestätigt. Diese Ernennungen stärken die Kontinuität und die erfolgreiche Zusammenarbeit innerhalb der Einheit.

Original-Content von: Feuerwehr der Stadt Arnsberg, übermittelt durch news aktuell