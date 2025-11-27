Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Randalierer festgenommen

Am Mittwoch beschädigte ein 26-Jähriger mehrere Autos.

Ulm (ots)

Gegen 20.45 Uhr wurde die Polizei zu einer randalierenden Person gerufen. Nach einem Gaststättenbesuch randalierte der 26-Jährige in Ursenwang und trat an mindestens drei Autos die Außenspiegel ab. Gegen 21 Uhr konnte er in der Daimlerstraße angetroffen werden. Er beleidigte die eingesetzten Polizisten und trat auch nach diesen. Er wurde auf ein Polizeirevier gebracht und verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung. Neben des Angriffs aus Polizeibeamte, muss er sich auch wegen der Sachbeschädigungen an den Autos verantworten.

+++++++ 2280701(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell