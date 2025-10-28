PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sankt Wendel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Außenspiegel an Pkw beschädigt und geflüchtet

St. Wendel (ots)

Am Sonntagabend in der Zeit zwischen 18:00 und 21:00 Uhr wurde an einem geparkten Ford C-Max durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer der linke Außenspiegel beschädigt. Der Pkw war im Unfallzeitraum in der Gymnasialstraße in St. Wendel geparkt. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Verkehrsunfall in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise an die PI St. Wendel, Tel. 06851 / 898 - 0

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel
WND- DGL
Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sankt Wendel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sankt Wendel
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sankt Wendel
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 15:21

    POL-WND: Pkw liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

    St. Wendel (ots) - Am Sonntagnachmittag gegen 15:45 Uhr fiel einer Polizeistreife am Ortsausgang Marpingen-Alsweiler ein schwarzer Audi A 6 mit WND-Kreiskennung auf, der die B 269 in Fahrtrichtung St. Wendel befuhr. Das Fahrzeug sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, weshalb die Polizeibeamten die Verfolgung aufnahmen. Dieses flüchtete über die Feldstraße in Richtung Sportplatz und Feldwirtschaftsweg nach ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 13:04

    POL-WND: Versuchter Diebstahl aus Schuhgeschäft

    St. Wendel (ots) - Am Freitag, den 24.10.2025, gegen 18:15 Uhr, betrat eine Frau mit Kinderwagen und in Begleitung eines etwa 8-jährigen Jungen, der einen Trolli hinter sich herzog, ein Schuhgeschäft in der Jahnstraße in St. Wendel. Beim Verlassen des Geschäfts war einem Mitarbeiter aufgefallen, dass der Junge neue Schuhe an den Füßen trug. Der Junge habe auf Ansprache die Schuhe ausgezogen und der Mitarbeiter den ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 13:03

    POL-WND: Pkw fährt entgegengesetzt der Einbahnstraße - Fahrer alkoholisiert

    St. Wendel (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00:35 Uhr, wurde eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion St. Wendel in der zweispurigen Bahnhofstraße in St. Wendel auf einen Pkw aufmerksam, der entgegengesetzt der Einbahnstraße geführt wurde. Mehrere Verkehrsteilnehmer und auch die Streifenwagenbesatzung mussten eine Vollbremsung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren