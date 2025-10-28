Polizeiinspektion Sankt Wendel
POL-WND: Außenspiegel an Pkw beschädigt und geflüchtet
St. Wendel (ots)
Am Sonntagabend in der Zeit zwischen 18:00 und 21:00 Uhr wurde an einem geparkten Ford C-Max durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer der linke Außenspiegel beschädigt. Der Pkw war im Unfallzeitraum in der Gymnasialstraße in St. Wendel geparkt. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Verkehrsunfall in unbekannte Richtung.
Zeugenhinweise an die PI St. Wendel, Tel. 06851 / 898 - 0
