Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Pkw fährt entgegengesetzt der Einbahnstraße - Fahrer alkoholisiert

St. Wendel (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00:35 Uhr, wurde eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion St. Wendel in der zweispurigen Bahnhofstraße in St. Wendel auf einen Pkw aufmerksam, der entgegengesetzt der Einbahnstraße geführt wurde. Mehrere Verkehrsteilnehmer und auch die Streifenwagenbesatzung mussten eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Fahrzeugführer, ein 27-jähriger Mann aus Homburg, konnte wenig später in der Tholeyer Straße angehalten und kontrolliert werden. Er stand unter alkoholischer Beeinflussung. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde einbehalten. Betroffene Verkehrsteilnehmer, die von diesem Fahrverhalten möglicherweise gefährdet worden sind, mögen sich mit der Polizeiinspektion St. Wendel unter 06851 - 898 0 oder per Mail an PI-WND@polizei.slpol.de in Verbindung setzen.

