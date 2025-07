Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dieb von Überwachungskamera erfasst

Jena (ots)

Eine Mitarbeiterin einer Firma in der Brüsseler Straße stellte ihr Fahrrad vor Arbeitsbeginn auf dem firmeneigenen Fahrradständer ab und schloss dieses an. Gegen 08:30 Uhr am vergangenen Mittwoch, so zeigte es ein Überwachungsvideo, schlich sich eine bislang unbekannte Person zum Rad und versuchte mehrere Teile davon abzumontieren. Da dies misslang, flüchtete die Person, nahm aber eine Schraube davon mit. Die Polizei ermittelt nun wegen des Diebstahldeliktes. Die Aufzeichnungen wurden sichergestellt und werden weiter ausgewertet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell