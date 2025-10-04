PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht in St. Wendel

St. Wendel (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in St. Wendel zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Werscheilerstraße wurde ein am Fahrbahnrand geparkter silberfarbener Mercedes-Benz von einem vorbeifahrenden Pkw gestreift und an der linken Seite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Vor Ort konnten Teile des unfallverursachenden Fahrzeuges aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten. Hinweise telefonisch unter der 06851 / 898 - 0 oder per Mail PI-WND@polizei.slpol.de

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel
WND- DGL
Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

