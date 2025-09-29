Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Pedelec-Fahrerin nach Zusammenstoß mit Pkw schwerverletzt. Pkw-Fahrer flüchtig

St. Wendel - Niederkirchen (ots)

Am heutigen Montagmorgen gegen 10:45 Uhr kam es in St. Wendel - Niederkirchen in der Kuseler Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einer 64-jährigen Pedelec-Fahrerin und einem Pkw samt Anhänger. Nach jetzigem Kenntnisstand befuhren die Radfahrerin und der Pkw-Fahrer die B420 in Richtung Ottweiler. Als die vorausfahrende Radfahrerin nach links auf einen Abbiegespur wechseln wollte, wurde sie von dem Pkw erfasst und stürzte. Der Pkw entfernte sich im Anschluss unerkannt von der Unfallörtlichkeit. Bei dem flüchtigen Pkw handele es sich um einen dunklen Pkw mit Anhänger. Die Radfahrerin musste aufgrund ihrer Verletzungen ins Krankenhaus verbracht und weitergehend behandelt werden. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zum Fahrzeug machen können. Hinweise telefonisch unter 06851/898-0 oder per Mail an PI-WND@polizei.slpol.de

