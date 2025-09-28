PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WND: Küchenbrand in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am Samstag, den 27.09.2025 kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Brandgeschehen in der Straße ´In der Reichwies` in St. Wendel. Betroffen war eine Wohnung im 1.OG in einem der Wohnblöcke eines Wohnparks. Bei dem Wohnpark handelt es sich um mehrere Wohnblöcke, in denen sich jeweils mehrere Wohneinheiten befinden, die für seniorengerechtes Wohnen gebaut und genutzt werden. Das Feuer war in der Küche der Wohnung ausgebrochen, wobei diese gänzlich zerstört wurde. Das Feuer konnte durch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort waren, zeitnah gelöscht werden. Insgesamt wurden die Wohnungsnehmerin selbst (weiblich, 81 Jahre alt) sowie 2 weitere Bewohnerinnen angrenzender Wohnungen (ebenfalls weiblich, 70 und 80 Jahre alt) durch das Einatmen von Rauchgas augenscheinlich leicht verletzt, alle Personen wurden vorsorglich zur Untersuchung und weiteren Behandlung in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die betroffene Brandwohnung war nicht mehr bewohnbar, wobei die Bewohner/innen der anderen Wohneinheiten des Wohnblocks wieder zurück in ihre Wohnungen konnten. Eine genaue Brandursache steht bislang noch nicht fest, Ermittlungen diesbezüglich wurden eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel
WND- DGL
Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

