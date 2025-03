LPI-NDH: Diebe in Schuppen

Greußen (ots) - Unbekannte Täter machten sich in der Erfurter Straße an einem abgestellten Anhänger zu schaffen. In der Zeit von Freitag 13.00 Uhr bis Montag 08.30 Uhr montierten sie von dem Doppelachsanhänger alle vier Räder ab und entwendeten diese. Zeugen, die Hinweise zu der Tat und den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 zu ...

mehr