Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Pkw überschlägt sich - Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

St. Wendel (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 06:00 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 320 zwischen Namborn und Güdesweiler ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Pkw überschlug. Wie die Ermittlungen vor Ort ergaben befuhr ein 20-jähriger Mann aus Oberthal mit seinem grauen VW die Landstraße aus Richtung Namborn kommend und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Wiesenhang und kam auf dem Fahrzeugdach zur Unfallendlage. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol und Drogen. Der junge Mann wurde mit leichten Verletzungen in einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Fahrers wurde durch die Polizeibeamten sichergestellt. Die Landstraße war für die Dauer der Bergung durch einen Abschleppdienst etwa 1,5 Std. vollgesperrt.

