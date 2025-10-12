Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Drei Fahrzeuge auf Parkplatz in St. Wendel aufgebrochen

St. Wendel (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden auf dem Parkplatz des Wendelinus-Radweges (Bahntrasse) in St. Wendel erneut drei Fahrzeuge aufgebrochen. Bislang unbekannte Täter schlugen die Fensterscheiben ein und durchsuchten im Anschluss die Innenräume nach Wertgegenstände. Das Diebesgut ist bislang unklar. Angegangen wurden ein VW Polo, ein Hyundai Sonata und ein VW ID7. Bereits in den zurückliegenden Wochen kam es dort zu mehreren Pkw-Aufbrüchen.

Zeugenhinweise an die PI St. Wendel, Tel. 06851 / 898 - 0

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell