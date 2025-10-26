Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Versuchter Diebstahl aus Schuhgeschäft

St. Wendel (ots)

Am Freitag, den 24.10.2025, gegen 18:15 Uhr, betrat eine Frau mit Kinderwagen und in Begleitung eines etwa 8-jährigen Jungen, der einen Trolli hinter sich herzog, ein Schuhgeschäft in der Jahnstraße in St. Wendel. Beim Verlassen des Geschäfts war einem Mitarbeiter aufgefallen, dass der Junge neue Schuhe an den Füßen trug. Der Junge habe auf Ansprache die Schuhe ausgezogen und der Mitarbeiter den Bestand geprüft. In dieser Zeit verließ die Frau mit dem Jungen unerkannt das Geschäft und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Frau sei ca. 25 - 30 Jahre alt gewesen und habe auffallend pinkfarbene Haare. Die Ermittlungen sind aufgenommen worden. Hinweise werden an die Polizeiinspektion St. Wendel unter 06851 - 898 0 oder per Mail an PI-WND@polizei.slpol.de erbeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell