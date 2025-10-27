PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Pkw liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

St. Wendel (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 15:45 Uhr fiel einer Polizeistreife am Ortsausgang Marpingen-Alsweiler ein schwarzer Audi A 6 mit WND-Kreiskennung auf, der die B 269 in Fahrtrichtung St. Wendel befuhr. Das Fahrzeug sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, weshalb die Polizeibeamten die Verfolgung aufnahmen. Dieses flüchtete über die Feldstraße in Richtung Sportplatz und Feldwirtschaftsweg nach Marpingen. Bei der Flucht kam es zu mehreren Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer. Aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit und dem Gefährdungspotential für Unbeteiligte wurde die Verfolgung abgebrochen. Zeugen und Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizei in St. Wendel, Tel. 06851/898-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel
WND- DGL
Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell

