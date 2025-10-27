Polizeiinspektion Sankt Wendel
POL-WND: Pkw liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei
St. Wendel (ots)
Am Sonntagnachmittag gegen 15:45 Uhr fiel einer Polizeistreife am Ortsausgang Marpingen-Alsweiler ein schwarzer Audi A 6 mit WND-Kreiskennung auf, der die B 269 in Fahrtrichtung St. Wendel befuhr. Das Fahrzeug sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, weshalb die Polizeibeamten die Verfolgung aufnahmen. Dieses flüchtete über die Feldstraße in Richtung Sportplatz und Feldwirtschaftsweg nach Marpingen. Bei der Flucht kam es zu mehreren Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer. Aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit und dem Gefährdungspotential für Unbeteiligte wurde die Verfolgung abgebrochen. Zeugen und Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizei in St. Wendel, Tel. 06851/898-0 in Verbindung zu setzen.
