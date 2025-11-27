PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) KORREKTUR ORT Ulm - Diebstahl aus Garage
Am Dienstag stahlen Unbekannte aus einer Tiefgarage in Ulm Kompletträder.

Ulm (ots)

Der Diebstahl ereignete sich zwischen 7 Uhr und 12 Uhr beim Eselsberg. Unbekannte verschafften sich Zugang zu einer Tiefgarage in der Straße Ochsensteige. Dort stahlen sie von einem Stellplatz je einen Satz Kompletträder eines Seat und eines Hyundai. Die auf Alufelgen montierten acht Reifen hatten einen Wert von rund 2.500 Euro. Der Polizeiposten Eselsberg (Tel.0731/5501950) hat die Ermittlungen aufgenommen.

++++2275513

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

