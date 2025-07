POL Schwaben Nord: 1351 - Polizei stoppt Radfahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Dienstag (22.07.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Fuggerstraße. Gegen 01.30 Uhr sprach ein 28-Jähriger zunächst eine Personengruppe an und unterhielt sich mit ihnen. Im Verlauf des Gesprächs verhielt sich der 28-Jährige offenbar zunehmend aggressiv. ...

mehr