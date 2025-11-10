FW Bremerhaven: Feuer in Kleingartengebiet

Feuerwehr Bremerhaven

Um 16:00 Uhr alarmierte die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle in Bremerhaven den ersten Löschzug der Berufsfeuerwehr zu einer unklaren Rauchentwicklung im Bereich Hökerstraße. Auf der Anfahrt zur Einsatzstelle konnten die Einsatzkräfte bereits eine starke Rauchentwicklung erkennen und dass es sich um einen Gartenlaubenbrand im Kleingartengebiet handelt. Die Feuerwehr setzte zwei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung ein. Zur Brandursache und der Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. An dem Einsatz waren 16 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven beteiligt.

