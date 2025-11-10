PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuer in Kleingartengebiet

Bremerhaven (ots)

Um 16:00 Uhr alarmierte die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle in Bremerhaven den ersten Löschzug der Berufsfeuerwehr zu einer unklaren Rauchentwicklung im Bereich Hökerstraße. Auf der Anfahrt zur Einsatzstelle konnten die Einsatzkräfte bereits eine starke Rauchentwicklung erkennen und dass es sich um einen Gartenlaubenbrand im Kleingartengebiet handelt. Die Feuerwehr setzte zwei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung ein. Zur Brandursache und der Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. An dem Einsatz waren 16 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven beteiligt.

Rückfragen bitte an:

Kürzel: SAN

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr Bremerhaven

einsatzbezogene Pressearbeit:
Einsatzleitdienst
Telefon: +49 (0) 471 - 1421 0 (24/7)

allgemeine Presseanfragen:
Sprecher der Feuerwehr
Telefon: +49 (0) 471 - 590 1312
E-Mail: presse-feuerwehr@magistrat.bremerhaven.de

