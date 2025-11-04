PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Brand eines Personenkraftwagens in der Grashoffstraße

  • Bild-Infos
  • Download

Bremerhaven (ots)

In der Grashoffstraße wurde der Integrierten Regionalleitstelle durch einen aufmerksamen Bürger am heutigen Abend gegen 21.00 Uhr ein Pkw-Brand in einem Hinterhof gemeldet- Personen kamen nicht zu Schaden.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte das Fahrzeug bereits fortentwickelt. Ein mit Atemschutzgeräten ausgerüsteter Trupp löschte das Fahrzeug umgehend. Die Polizei sperrte die Grashoffstraße in beiden Fahrtrichtungen und ermöglichte so eine optimale Entwicklung des Löschangriffs. Lösch- und Kontrollmaßnahmen dauerten etwa eine Dreiviertelstunde.

Über die Brandursache sowie die Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

