FW Bremerhaven: Beförderungen und Ehrungen bei den Freiwilligen Feuerwehren in Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

Im Feuerwehrgerätehaus Wulsdorf wurden am 19. Oktober 2025 zahlreiche Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Bremerhaven aus Lehe, Weddewarden und Wulsdorf für ihren besonderen Einsatz befördert und für langjährige Treue geehrt. Die Auszeichnungen wurden von Feuerwehrdezernent Stadtrat Peter Skusa, dem Leiter der Feuerwehr Jens Cordes und dem Sachgebietsleiter Christian Gercken übergeben.

Das ehrenamtliche Engagement der Freiwilligen Feuerwehren ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Gefahrenabwehr in Bremerhaven. Stadtrat Skusa dankte den Einsatzkräften und hob in seiner Ansprache hervor, dass die Freiwilligen Feuerwehren nicht nur im Einsatzdienst aktiv sind, sondern auch zum gesellschaftlichen Leben in der Stadt beitragen. So wurden beispielsweise nach der Installation eines AED-Geräts am Gerätehaus in Weddewarden öffentliche Schulungen in Erster Hilfe angeboten. Hinzu kommen Aktionen zur Mitgliedergewinnung auf verschiedenen Veranstaltungen bis hin zum traditionellen Aufhängen der Weihnachtssterne in der Hafenstraße. Dieses vielfältige Engagement zeigt, dass Feuerwehr in Bremerhaven weit mehr bedeutet als Einsätze und Blaulicht. Sie steht ebenfalls für Gemeinschaft, Verantwortung und Herz für die Stadt.

Ein besonderer Dank galt den Familien und Arbeitgebern der Feuerwehrangehörigen. Ohne ihre Unterstützung und ihr Verständnis wäre dieses Engagement nicht möglich. Arbeitgeber verzichten häufig kurzfristig auf Mitarbeitende, wenn Einsätze anstehen, und Familien tragen mit großem Rückhalt dazu bei, dass der Dienst in der Feuerwehr geleistet werden kann. Diese Verbundenheit stärkt die gesamte Gemeinschaft.

Im Anschluss wurden die Beförderungen und Ehrungen vorgenommen. Sie stehen für Vertrauen und Leistung und würdigen Menschen, die ehrenamtlich bereit sind, mehr Verantwortung zu übernehmen und andere zu führen.

- Freiwillige Feuerwehr Lehe

Sebastian Brau (Feuerwehrmann), Sophia Marie Krause (Feuerwehrfrau), Emily Thurau (Feuerwehrfrau), Leandro Freire-Estevao (Oberfeuerwehrmann), Regis Fwansoni (Oberfeuerwehrmann), Marcel Sobczak (Oberfeuerwehrmann), Tim Gräwe (Brandamtsrat)

- Freiwillige Feuerwehr Weddewarden

Maik Grotheer (Feuerwehrmann), Martin Wachsmuth (Oberfeuerwehrmann), Kilian von Haaren (Brandmeister)

- Freiwillige Feuerwehr Wulsdorf

Jean-Marco Alameddine (Brandmeister), Dennis Jander (Brandmeister), Eric Münch (Brandmeister)

- Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft

André Brau(25 Jahre), Daniel Solinski (25 Jahre), Michael Krawitowski (40 Jahre), Jürgen Hoffmann (50 Jahre)

Die Feuerwehr Bremerhaven bedankt sich bei allen Kameradinnen und Kameraden, ob aktiv, passiv oder in der Altersabteilung, für ihren Beitrag zur Sicherheit und zum gesellschaftlichen Leben der Stadt.

Weitere Informationen zur Freiwilligen Feuerwehr Bremerhaven und wie man Teil dieser Gemeinschaft werden kann, finden Interessierte unter https://feuerwehr.bremerhaven.de/ff und auf den Social-Media-Kanälen der jeweiligen Wehren.

