POL-UL: (BC) Laupheim - Am Handy und ohne gültige Fahrerlaubnis

Am Mittwoch zog die Polizei einen 50-Jährigen in Laupheim aus dem Verkehr.

Um 10.20 Uhr war der Mann mit seinem Ford in der Kapellenstraße unterwegs. Die Polizei Laupheim kontrollierte den Fahrer, da er während der Fahrt sein Handy bediente. Bei der Kontrolle händigte er einen türkischen Führerschein aus. Die Ermittlungen der Beamten ergaben, dass der 50-Jährige die ausländische Fahrerlaubnis unerlaubt nutzte. Denn seine deutsche Fahrerlaubnis wurde ihm wegen zurückliegender Verkehrsverstöße rechtskräftig entzogen. Die Polizei untersagte dem Mann die Weiterfahrt. Ihn erwartet nun neben einem Bußgeld für den Handyverstoß auch eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

++++2276739

