POL-UL: (BC) Biberach - Vorfahrt missachtet
Am Mittwoch erlitt eine Autofahrerin bei einem Unfall in Biberach leichte Verletzungen.
Ulm (ots)
Um 20 Uhr war eine 29-Jährige mit ihrem Opel Astra in der Theodor-Heuss-Straße unterwegs. An der Einmündung bog sie nach links in die Memminger Straße ein. Von rechts kam eine 25-Jährige mit ihrem VW Tiguan. Die wollte von der Memminger Straße nach links in die Theodor-Heuss-Straße abbiegen und hatte Vorfahrt. Beide Autos stießen zusammen. Durch die Kollision erlitt die Opel-Fahrerin leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren nicht erforderlich. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 8.000 Euro geschätzt.
