PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Vorfahrt missachtet
Am Mittwoch erlitt eine Autofahrerin bei einem Unfall in Biberach leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 20 Uhr war eine 29-Jährige mit ihrem Opel Astra in der Theodor-Heuss-Straße unterwegs. An der Einmündung bog sie nach links in die Memminger Straße ein. Von rechts kam eine 25-Jährige mit ihrem VW Tiguan. Die wollte von der Memminger Straße nach links in die Theodor-Heuss-Straße abbiegen und hatte Vorfahrt. Beide Autos stießen zusammen. Durch die Kollision erlitt die Opel-Fahrerin leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren nicht erforderlich. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 8.000 Euro geschätzt.

++++2281265(TH)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren