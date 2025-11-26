PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Gefahrenbremsung eines Schulbusses führt zu 66 leicht verletzten Kindern

Freiburg (ots)

Am Dienstag, den 25.11.2025 um 07:20 Uhr, führte ein Schulbus in der Eichstetter Straße in March-Neuershausen eine Gefahrenbremsung durch. Infolgedessen wurden 66 Kinder, die sich im Fahrgastraum befanden, leicht verletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der Schulbus die Eichstetter Straße in Richtung Bötzingen, als ein Pkw von der Rathausstraße kommend die dort geltenden Vorfahrtsregeln missachtete und unmittelbar vor dem Schulbus in die Eichstetter Straße einbog. Durch eine Gefahrenbremsung des Schulbusses konnte eine Kollision verhindert werden.

Im Zuge des Bremsvorgangs wurden nach aktuellem Stand der Ermittlungen 66 Kinder leicht verletzt. Die Kinder erlitten Schürfungen, leichte Prellungen, Kopfschmerzen und Übelkeit.

Die Polizei Breisach (Tel. 07667 91170) bearbeitet den Vorgang.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

