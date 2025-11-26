Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Peter: Versuchter Straßenraub - Zeugen gesucht

Am Montagabend, 24.11.2025, versuchte gegen 18 Uhr im «Roter Weg» in St. Peter ein Unbekannter, einen 78-Jährigen auszurauben.

Der Geschädigte habe zuvor kurz vor 18 Uhr einen Linienbus von Kirchzarten nach St. Peter genutzt, und sei in St. Peter an der Bushaltestelle «Zähringer Eck» ausgestiegen, um sich nach Hause zu begeben.

Auf dem Nachhauseweg sei ihm ein Unbekannter gefolgt. Dieser sprach den Geschädigten von hinten an und attackierte diesen kurz darauf, indem er mehrmals an dessen Rucksack zog. Dies führte dazu, dass der 78-Jährige zu Boden fiel. Der Täter flüchtete anschließend ohne Beute die Straße aufwärts. Der Senior blieb unverletzt.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- männlich, - etwa 174-190 cm - zwischen 17 und 20 Jahren alt, - schlanke Statur, - hellhäutig, - trug kurze Haare, weder auffällig hell noch auffällig dunkel, - bekleidet mit einer möglicherweise beigen Jacke oder ein grauem Kaputzen-Pullover sowie schwarze Sneaker-Turnschue.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel. 0761 882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet und/ oder Hinweise zu dem gesuchten Täter geben können.

