POL-FR: Lörrach: Auto rollt in Schaufenster von Spielothek
Freiburg (ots)
Ein Renault rollte am Sonntag, 23.11.2025 gegen 19.10 Uhr in das Schaufenster einer Spielothek in der Basler Straße. Vermutlich war der falsche Gang am Automatik Fahrzeug eingestellt. Der Sachschaden am zerstörten Schaufenster beläuft sich auf rund 4000 Euro, am Renault 1000 Euro. Verletzt wurde niemand.
md/ce
