POL-FR: Lörrach: Auto rollt in Schaufenster von Spielothek

Freiburg (ots) - Mit seinem Skoda befuhr am Dienstagmorgen, 25.11.2025 gegen 05.30 Uhr ein 39 Jahre alter Mann die L143 aus Richtung der Gärtnerei kommend. Beim anschließenden Einfahren in den Turbinenkreisel übersah er eine bereits im Kreisverkehr befindliche 41 Jahre alte Frau in ihrem Suzuki. Es kam zu einer seitlichen Kollision, bei der sich der 39-Jährige leicht verletzte. An seinem Skoda entstand Sachschaden von ...

