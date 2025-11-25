Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch: Unfallflucht auf der B31a - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, dem 23.11.2025 um 20:00 Uhr, verursachte ein Pkw auf der B31a bei der Ausfahrt Umkirch Ost einen erheblichen Schaden und entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Aus bislang unbekanntem Grund befuhr der Pkw von Freiburg kommend den Verzögerungsstreifen nach Umkirch und fuhr an dessen Ende geradeaus weiter, anstatt die Rechtskurve zu befahren. Dabei kollidierte er zunächst frontal mit einer Warntafel, dann mit dem Ausfahrtsschild, einem Leitpfosten und der Kilometrierungsbeschilderung.

Bei dem Pkw handelte es sich mutmaßlich um einen grauen SUV der Marke BMW.

Die Polizei Breisach (Tel. 07667-91170) ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell