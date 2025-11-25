PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Betzenhausen: Überfall auf Bäckerei-Filiale - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Montagabend, 24.11.2025, gegen 17:50 Uhr versucht eine Bäckerei in der Lehener Straße auszurauben.

Laut Zeugenaussagen habe der Unbekannte den Verkaufsraum betreten und eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht. Dabei habe er die Geschädigte aufgefordert die Kasse zu öffnen. Als eine zweite Mitarbeiterin zur Hilfe eilte und zeitgleich eine weitere Zeugin die Bäckerei betrat, habe der Unbekannte ohne Beute die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Polizeistreifen blieb erfolglos.

Die beiden Mitarbeiterinnen blieben unverletzt und beschrieben den Täter wie folgt: 

   - Männlich,
   - ca. 35 Jahre alt,
   - etwa 170 cm groß,
   - gebräunter Hautteint,
   - schlank,
   - auffallend große Nase,
   - trug eine braun/ graue Kapuzenjacke (Hoodie) mit Reißverschluss 
     und sonstige dunkle Kleidung sowie dunkle Handschuhe mit freien 
     Fingern.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-2880) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht weitere Zeugen, die Hinweise zu dem geflüchteten Mann geben können.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg

