POL-FR: Freiburg-Herdern: Eine Leichtverletzte nach Zimmerbrand
Freiburg (ots)
Am Montagmittag, 24.11.2025, wurde gegen 12:30 Uhr ein Zimmerbrand in einem Wohnhaus im Jägerhäusleweg im Freiburger Stadtteil Herdern gemeldet.
Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnte kein offenes Feuer mehr festgestellt werden. Die Freiburger Feuerwehr musste leidglich ein Glutnest löschen und das betroffene Zimmer belüften.
Insgesamt konnten drei Personen eigenständig das betroffene Haus verlassen. Eine Frau wurde leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen in eine Freiburger Klinik transportiert werden.
Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Was genau zu dem Brand im Zimmer geführt hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Polizeipostens Freiburg-Herdern.
