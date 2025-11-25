PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Herdern: Eine Leichtverletzte nach Zimmerbrand

Freiburg (ots)

Am Montagmittag, 24.11.2025, wurde gegen 12:30 Uhr ein Zimmerbrand in einem Wohnhaus im Jägerhäusleweg im Freiburger Stadtteil Herdern gemeldet.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnte kein offenes Feuer mehr festgestellt werden. Die Freiburger Feuerwehr musste leidglich ein Glutnest löschen und das betroffene Zimmer belüften.

Insgesamt konnten drei Personen eigenständig das betroffene Haus verlassen. Eine Frau wurde leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen in eine Freiburger Klinik transportiert werden.

Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Was genau zu dem Brand im Zimmer geführt hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Polizeipostens Freiburg-Herdern.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

