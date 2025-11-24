Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Einbruch in Wohnhaus

Freiburg (ots)

Am Samstag, 22.11.2025 gegen 17.00 Uhr wurde im Höchenschwander Ortsteil Attlisberg in ein Wohnhaus eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu den Wohnräumen, durchsuchten diese und durchwühlten Möbelstücke nach Wertgegenständen. Die Täterschaft flüchtete mit Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Das Kriminalkommissariat Waldshut hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohner gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr entgegen.

