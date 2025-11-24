Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Streitigkeit - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 23.11.2025 gegen 06.00 Uhr kam es in der Basler Straße in Bad Säckingen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 38-jährigen Deutschen und einem 42 Jahre alten Inder. Dieser soll den 38-jährigen Kontrahenten mit Pfefferspray angegriffen und verletzt haben, nachdem der 38-Jährige zuvor rassistische Beleidigungen gesungen haben soll. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist unter Tel. 07761 9340 rund um die Uhr erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell