Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Verkehrsdelikt auf der A98

Freiburg (ots)

Am Samstag, 22.11.2025 um 15:00 Uhr soll es auf der A98 zu einem Verkehrsdelikt zwischen einem 41- jährigen VW- Fahrer mit WT- Kennzeichen und einer 44- jährigen Fahrerin eines Schweizer Autos gekommen sein. Beide Beteiligten bezichtigen den jeweils anderen eine Nötigung im Straßenverkehr durch Drängeln oder Abbremsen begangen zu haben. Das Polizeirevier Bad Säckingen sucht Zeuginnen und Zeugen, die zur Tatzeit auf der A98 einen VW und ein Schweizer Auto mit Solothurner Kontrollschild beobachtet haben und Angaben zum tatsächlichen Ablauf machen können. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

