POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Auto auf Parkplatz beschädigt - Zeugen gesucht
Freiburg (ots)
Im Zeitraum von Freitag, 21.11.2025, 21:30 Uhr bis Samstag, 22.11.2025, 10:30 Uhr wurde in der Heckerstraße in Tiengen ein geparktes Auto mit Schweizer Kontrollschild beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Ein Unfallgeschehen ist unwahrscheinlich. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges auf dem Parkplatz beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.
