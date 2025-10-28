PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Erdgeschosswohnung +++ Einbruch in Baucontainer +++ Verkehrsunfall mit Streifenwagen +++ Zwei Unfallverursacher mit über zwei Promille am Steuer

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Erdgeschosswohnung,

Bad Homburg, Schwalbacher Straße, 27.10.2025, 19:20 Uhr bis 27.10.2025, 19:50 Uhr

(rwn) Am Montagabend kam es zu einem Einbruch in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Bad Homburg. Zwischen 19:20 Uhr und 19:50 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt durch die Eingangstür in die Wohnung in der Schwalbacher Straße. Nachdem die Einbrecher die gesamte Wohnung durchwühlt hatten, flüchteten sie mit einer erbeuteten hochwertigen Armbanduhr in unbekannte Richtung. Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei des Hochtaunuskreises unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Einbruch in Baucontainer,

Bad Homburg-Gonzenheim, An den Brunnengärten, 24.10.2025, 15:00 Uhr bis 27.10.2024, 09:30 Uhr

(rwn) In den vergangenen Tagen wurde ein Baustellencontainer in Bad Homburg-Gonzenheim von bislang unbekannten Tätern aufgebrochen. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen brachen unbekannte Täter einen den Container in der Straße "An den Brunnengärten" auf und entwendeten darin gelagerte Werkzeuge. Danach ergriffen sie die Flucht in unbekannte Richtung. Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei des Hochtaunuskreises unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Verkehrsunfall mit Streifenwagen,

Bad Homburg, Saalburgstraße, 27.10.2025, 15:13 Uhr

(rwn) Am Montagnachmittag kam es in Bad Homburg zu einer Kollision zwischen einem Streifenwagen und einem BMW. Ein Streifenwagen der Polizeistation Bad Homburg fuhr gegen 15:10 Uhr mit Sondersignalen auf der Saalburgstraße in Richtung der Brüningstraße zu einem Einsatz, als es in Höhe der Brüningstraße zum Zusammenstoß mit dem BMW kam, welcher in gleicher Richtung unterwegs war. Hierbei wurden ein 7-Jähriges Kind aus dem BMW, sowie eine Polizistin leicht verletzt. Beide kamen zur vorsorglichen Abklärung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wurde von der aufnehmenden Streife der Polizeistation Usingen auf rund 26.000 Euro geschätzt.

4. Zwei Unfallverursacher über zwei Promille am Steuer, Oberursel, 27.10.2025, 08:50 Uhr und 28.10.2025, 02:20 Uhr

(rwn) In den vergangenen Tagen kam es im Hochtaunuskreis zu zwei Verkehrsunfällen infolge von Alkohol- und Drogenkonsum. Am Montagmorgen ereignete sich in der Kalbacher Straße in Oberursel ein Alleinunfall. Ein 46-Jähriger Fahrer kam gegen 08:50 Uhr mit seinem Opel von der Fahrbahn ab. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer sein Auto mit einem Wert von über zwei Promille und unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren war. In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es wiederholt in Oberursel zu einem Alleinunfall. Ein 41-Jähriger Audi-Fahrer kam in der Obergasse von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Durch den heftigen Zusammenstoß flogen mehrere Bruchstücke der Mauer auf einen dort geparkten Golf. Der Audi-Fahrer kam infolge leichter Verletzungen ins Krankenhaus. Auch bei diesem Unfallverursacher konnte ein Atemalkoholwert von über zwei Promille festgestellt werden. Beide Unfallverursacher werden sich nun einem Strafverfahren verantworten müssen.

