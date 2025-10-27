POL-HG: Vandale festgenommen +++ Erneute Schmierereien in Neu-Anspach +++ Farbschmierereien in Bad Homburg +++ Zusammenstoß an abknickender Vorfahrt

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Vandale festgenommen,

Neu-Anspach, Bahnhofstraße, Samstag, 25.10.2025, 00:05 Uhr

(wie) Nach einer Sachbeschädigung hat die Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Vandalen festgenommen. Der polizeibekannte Mann sprach gegen 00:05 Uhr eine zivile Polizeistreife in der Bahnhofstraße an und fragte diese nach Drogen. Als die nicht erkennbaren Polizisten verneinten beschädigte der 20-Jährige plötzlich zwei geparkte Fahrzeuge, indem er gegen die Außenspiegel trat. Bei einem Pkw brach hierdurch sogar ein Spiegel ganz ab. Daraufhin gaben sich die Beamten zu erkennen und nahmen den Randalierer fest. Da dieser deutlich unter Alkoholeinfluss stand und sich aggressiv gegen weitere Maßnahmen sperrte, musste der Mann zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten im Polizeigewahrsam übernachten.

2. Erneute Schmierereien in Neu-Anspach, Neu-Anspach, Montag, 20.10.2025 bis Montag 27.10.2025

(ro)Bereits mehrfach berichtete die Polizei über Schmierereien in Neu-Anspach. Im Verlauf der letzten Woche sind weitere Schmierereien mit verfassungsfeindlichem Inhalt im Stadtgebiet hinzugekommen. Es wurden erneut Hakenkreuze und fremdenfeindliche Parolen mit einem Farbstift unter anderem auf Mauern, Mülleimern, Laternenmasten und Verteilerkästen geschmiert. Die Ermittlungen des polizeilichen Staatsschutzes dauern weiter an. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Taten beitragen könnten, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06081) 9208-0 an die Polizeistation Usingen oder in aktuellen Fällen an die 110.

3. Farbschmierereien in Bad Homburg,

Bad Homburg, Elisabethenstraße und Schwalbacher Straße, Festgestellt: Freitag, 24.10.2025, 14:35 Uhr und Sonntag, 26.10.2025 16:30 Uhr

(ro)In den vergangenen Tagen kam es in Bad Homburg zu Farbschmierereien. Am Freitagnachmittag wurde der Polizei gemeldet, dass Unbekannte im Bereich des Treppenhauses eines Parkhauses in der Elisabethenstraße volksverhetzende Schriftzüge und ein Hakenkreuz hinterlassen hatten. Auf einem Plakat in der Schwalbacher Straße wurden am Sonntagnachmittag Schriftzüge und ebenfalls Hakenkreuze festgestellt. Auch hier liegen bislang keine Täterhinweise vor.

Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt in beiden Fällen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

4. Zusammenstoß an abknickender Vorfahrt, Wehrheim-Pfaffenwiesbach, Forsthausstraße, Freitag, 24.10.2025, 20:10 Uhr

(fh)Am Freitagabend ereignete sich in Wehrheim-Pfaffenwiesbach ein Zusammenstoß an einer abknickenden Vorfahrt, bei dem zwei Insassen verletzt wurden. Um 20:11 Uhr befuhr ein 19-jähriger Fiat-Fahrer die Forsthausstraße in Richtung Ortsmitte. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 56-Jährigen, welche kreuzte und vorfahrtsberechtigt war. Es kam zum frontalen Zusammenstoß, bei dem beide Personen verletzt und in der Folge in Krankenhäuser gebracht wurden. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

