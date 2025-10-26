PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrüche (und Versuche) in Wohnhäuser und eine Gaststätte in Bad Homburg, Königstein, Grävenwiesbach und Weilrod

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Diebstahl aus Wohnung

Tatort: Bad Homburg-Ober-Erlenbach, Am Hühnerstein Tatzeit: Freitag, 24.10.2025, zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr

(han) Am frühen Freitagabend kam es in Bad Homburg-Ober Erlenbach zu einem Diebstahl aus Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Zwei weibliche Personen betraten, nachdem das Opfer abgelenkt wurde, die Wohnung in der Straße "Am Hühnerstein", durchsuchten diese und entwendeten Wertgegenstände. Die beiden Täterinnen können wie folgt beschrieben werden:

1. Täterin: 30-40 Jahre, dunkle Haare, dunkel gekleidet und mit einem Tuch um den Kopf gewickelt. 2. Täterin: 15-25 Jahre mit dunklen Haaren, dunkel gekleidet und trug eine Brille.

Hinweise werden bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 1200 entgegengenommen.

Einbruchsdiebstahl aus Wohnung

Tatort: Bad Homburg, Ferdinandstraße Tatzeit: Freitag, 24.10.2025, zwischen 11:30 Uhr und 14:00 Uhr

(han) Am Freitagmittag kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich zunächst Zugang zum Wohnhaus und öffneten dann gewaltsam eine Wohnungstür. Im Inneren wurden die Räume durchsucht und Wertgegenstände entwendet.

Hinweise werden bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 1200 entgegengenommen.

Versuchter Einbruchsdiebstahl aus Einfamilienhaus Tatort: Weilrod-Hasselbach, Haingärtenstraße Tatzeit: Samstag, 25.10.2025, zwischen 20:30 Uhr und 22:40 Uhr

(jf) Unbekannte sind am Samstag in ein Einfamilienhaus in Weilrod eingebrochen. Die Täter verschafften sich über die Hauseingangstür gewaltsam Zutritt zum Haus. Sie flüchteten jedoch anschließend ohne Beute vom Tatort. Vermutlich ist dies dem Hund der Bewohner, der sich im Haus befand, zu verdanken. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Die Polizeistation Usingen bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06081 92080.

Einbruch in Gaststätte

Tatort: Grävenwiesbach, Frankfurter Straße Tatzeit: Samstag, 25.10.2025, zwischen 01:30 Uhr und 10:30 Uhr

(jf) Am frühen Samstag ereignete sich ein Einbruch in eine Gaststätte in der Frankfurter Straße in Grävenwiesbach. Die Unbekannten verschafften sich über mehrere Türen gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen des Gebäudes. Hier suchten sie nach Bargeld und konnten mit diesem anschließend flüchten.

Die Polizeistation Usingen bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06081 92080.

Versuchter Tageswohnungseinbruch

Tatort: Königstein, Schneidhainer Straße Tatzeit: Donnerstag, 23.10.2025, zwischen 17:30 Uhr und 20:45 Uhr

(tk) Im genannten Zeitraum versuchten ein oder mehrere unbekannte Täter die Hauseingangstür eines in der Schneidhainer Straße gelegenen Einfamilienhauses mit einem Hebelwerkzeug zu öffnen. Nachdem der Öffnungsversuch misslang, wurde von weiteren Tathandlungen abgesehen. Wer in diesem Zeitraum im genannten Bereich etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich mit der Polizeistation Königstein unter 06174 92660 in Verbindung zu setzen.

