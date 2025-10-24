PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Diebstahl aus Bankfiliale +++ Erneuter Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Diebstahl aus Bankfiliale,

Bad Homburg v.d. Höhe, Ludwig-Erhard-Anlage, Donnerstag, 23.10.2025, 08:55 Uhr

(han) Am Donnerstagmorgen kam es in einer Bankfiliale in der Ludwig-Erhard-Anlage in Bad Homburg v.d. Höhe zu einem Diebstahl von Bargeld aus einem Büro. Der bislang unbekannte Täter betrat gegen 08:55 Uhr unbemerkt das Büro einer Mitarbeiterin und stahl dort Bargeld aus ihrer Handtasche. Der Täter konnte noch im Inneren des Gebäudes beobachtet werden. Um wen es sich bei dem Täter handelt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Der Täter wird beschrieben als ca. 40-50 Jahre, 165 cm - 170 cm groß und war bekleidet mit einer weißen Jacke mit grünen Streifen, einer dunklen Steppjacke sowie einer dunkelgrauen Hose mit weißen Sneakern. Besonders auffallend sollen seine großen Augen und seine Nase sein.

Hinweise werden von der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

2. Erneuter Zeugenaufruf nach Körperverletzung, Usingen, Neuer Marktplatz, Montag. 06.10.2025, 11.40 Uhr

(da)Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am 6. Oktober ist die Kriminalpolizei weiterhin auf der Suche nach Zeuginnen und Zeugen. Bereits am 7. Oktober berichtete die Polizei über einen Konflikt am Neuen Marktplatz in Usingen. Im Rahmen der Ermittlungen konnten seitens der Kriminalpolizei nun drei Tatverdächtige ausgemacht werden. Die beiden 19-Jährigen aus Weilrod und Grävenwiesbach sowie der 20-Jährige aus Usingen stehen im Verdacht, vor dem dortigen Supermarkt auf einen 51-Jährigen eingeschlagen zu haben. Sie müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Auch ein Zeuge, der zwischenzeitlich bei der Tat eingeschritten war, wurde bereits ermittelt. Dennoch ist die Kriminalpolizei dringend auf weitere potenzielle Zeuginnen und Zeugen angewiesen, die die Tätlichkeit beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06081) 9208-0 zu melden.

Bezugnahme auf Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/6132824

