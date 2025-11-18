Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Raub auf Kiosk

Am Freitag. 14. November 2025 gegen 21:50 Uhr betraten zwei maskierte Täter einen Kiosk in der Wallstraße. Sie drohten mit einem Messer und forderten die Herausgabe von Bargeld. Dem 71-Jährigen Opfer gelang es sich in einem Raum zu verbergen. Die Täter begaben sich an die Kasse und entwendeten die Tageseinnahmen und Wechselgeld und flüchteten anschließend.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

- männlich - zwischen 180cm und 190cm groß - beide eine schlanke Statur - dunkel gekleidet - trugen schwarze Sturmhaube - der größere der Täter führte das Messer mit sich - sie sprachen akzentfreies Deutsch

Zeugen konnten beobachten wie die Täter in einen Pkw stiegen und flüchteten. Der Pkw habe während des Vorfalls mit eingeschaltetem Motor und Licht am rechtseitigen Fahrbahnrand gestanden, Front in Richtung einer Gaststätte. Bei dem Pkw soll es sich um einen dunklen Pkw, Limousine, gehandelt haben. Durch Zeugen konnte zudem ein Kennzeichen abgelesen werden. Es stellte sich heraus, dass diese zuvor von einem Taxi-Unternehmen in Cloppenburg entwendet worden waren. Die Täter flüchteten mit dem Pkw in Richtung Löningen. Wer hat den parkenden Pkw zum angegebenen Zeitpunkt gesehen und kann Angaben zum Fahrer und den weiteren Personen machen? Wem ist zum Tatzeitpunkt etwas aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Garrel - Einbruch in Neubau

In der Zeit zwischen Samstag, 15. November 2025 10:30 Uhr bis Montag, 17. November 2025 08:15 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in einem Neubaugebiet in der Straße Zum Strand, verschafften sich Zutritt zu zwei Wohneinheiten und entwendeten mehrere Elektrogeräte und Zubehör. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Pkw beschädigt

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Montag, 17. November 2025 in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr einen Pkw, BMW 390L, welcher auf einem Parkplatz in der Straße Pingel-Anton stand. Der Pkw wurde mittels unbekanntem Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Schaden von ca. 1.500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell