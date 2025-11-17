Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Samstag, 15. November 2025 09:30 Uhr bis 16. November 2025 10:10 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Mercedes Sprinter in schwarz, welcher im Kaschnitzweg abgestellt worden ist. Es entstand ein Schaden von 100,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Sonntag, 16. November 2025 gegen 13:48 Uhr beabsichtigte ein 29-jährige Mann aus Garrel mit ihrem Pkw rückwärts von einem Grundstück auf die Petersfelder Straße zu fahren. Hierbei übersah er den vorfahrtberechtigten Pkw eines 26-jährigen Mannes aus Garrel, welcher in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem die 29-jährige Mitfahrerin des 29-Jährigen Garrelers und die 19-jährige Mitfahrerin des 26-jährigen Garrelers leicht verletzt wurden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Schaden von rund 6.000,00 Euro.

