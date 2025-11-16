Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 15.-16.11.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Körperverletzung

Am Sonntag, gegen 01:45 Uhr gerieten zwei Gäste einer Discothek an der Bürgerparkstraße in Cloppenburg aneinander. Im Rahmen der Auseinandersetzung schlug ein 18-jähriger Cappelner einem 42-jährigen Friesoyther mit der Faust ins Gesicht. Hierbei wurde der Friesoyther leicht verletzt.

Molbergen - versuchter Einbruch

Am Samstag gegen22:45 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter durch Hebeln an einer Tür von einer Garage zum Wohnhaus im Prozessionsweg in Molbergen in das Haus zu gelangen. Als die Bewohner auf den Einbruch aufmerksam wurden und das Licht einschalteten, entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. An der Tür entstand Sachschaden. Zeugen, die verdächtige Personen zur Tatzeit bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Molbergen unter Telefon 04475/941220 zu melden.

Cappeln - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag gegen 06:20 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Cloppenburg einen 41-Jährigen aus Cappeln, welcher mit einem Dacia die Klosterstraße in Cappeln befuhr. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 1,68 Promille, weshalb ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durch einen Arzt durchgeführt. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Essen - Verkehrsunfall

Am Samstag gegen 08:25 Uhr kam es in Essen auf der B 68 zu einem Verkehrsunfall. Dabei befuhr eine 21-jährige Löningerin mit ihrem Skoda die B68 in Fahrtrichtung Cloppenburg. Hinter ihr fuhr ein 24-jähriger aus Löningen mit seinem BMW. Als die Skoda-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste, bemerkte der Fahrer des BMW dies zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Dabei wurde der Fahrer des BMW leicht verletzt. Seine 19-jährige Beifahrerin aus Löningen blieb unverletzt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca.10.000 Euro geschätzt.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag gegen 17:45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen an der Cloppenburger Straße in Molbergen geparkten VW Golf Plus vermutlich aufgrund zu geringen Abstandes beim Vorbeifahren. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem geparkten Golf entstand Sachschaden. Auch hier sucht die Polizei in Molbergen Zeugen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell