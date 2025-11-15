PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Keine Meldungen vorhanden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Polizeikommissariat Friesoythe
Telefon: 04491/93390
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 11:18

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Landkreis Vechta - Diebstähle von Geldbörsen aus Einkaufswägen und Handtaschen Am Donnerstag, den 13.November 2025, kam es Verbräuchermärkten in Neuenkirchen-Vörden, Damme und Vechta zu Diebstählen von Geldbörsen aus Einkaufswägen und Handtaschen. Unbekannte Täter nutzten einen geeigneten Moment aus, um unbemerkt an Geldbörsen oder Handtaschen zu gelangen. Es kam insgesamt zu einem ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 11:16

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Verkehrsunfallflucht Am Donnerstag, 13. November 2025 gegen 17:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem unbekannten Fahrzeug ein Verkehrsschild an der Oldenburger Straße / Pehmertanger Weg und entfernte sich anschließend unerlaubt. Es entstand ein Schaden von ca. 300,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen. ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 11:16

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Volksverhetzung / Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisation Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit zwischen Dienstag, 04. November 2025 12:00 Uhr bis Mittwoch, 12. November 2025 13:41 Uhr mehrere Grabsteine auf einem Friedhof in Krankenhausstraße, indem sie auf die Steine Hakenkreuze einritzten. Eine Schadenssumme ist bisher nicht bekannt. Hinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren