Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 13. November 2025 gegen 17:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem unbekannten Fahrzeug ein Verkehrsschild an der Oldenburger Straße / Pehmertanger Weg und entfernte sich anschließend unerlaubt. Es entstand ein Schaden von ca. 300,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Donnerstag, 13. November 2025 gegen 18:40 Uhr befuhr eine 28-jährige Frau aus Friesoythe mit ihrem Pkw die Nebenzufahrt der Europastraße in Richtung Supermarkt. An der Einmündung übersah die zwei Fußgänger, eine 23-jährige Frau aus Barßel und einen 22-jährigen Mann aus Friesoythe. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem die beiden Fußgänger leichte Verletzungen erlitten. Sie wurden in ein Krankenhaus transportiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

