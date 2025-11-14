Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 13. November 2025 gegen 17:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem unbekannten Fahrzeug ein Verkehrsschild an der Oldenburger Straße / Pehmertanger Weg und entfernte sich anschließend unerlaubt. Es entstand ein Schaden von ca. 300,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Donnerstag, 13. November 2025 gegen 18:40 Uhr befuhr eine 28-jährige Frau aus Friesoythe mit ihrem Pkw die Nebenzufahrt der Europastraße in Richtung Supermarkt. An der Einmündung übersah die zwei Fußgänger, eine 23-jährige Frau aus Barßel und einen 22-jährigen Mann aus Friesoythe. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem die beiden Fußgänger leichte Verletzungen erlitten. Sie wurden in ein Krankenhaus transportiert.

