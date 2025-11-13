Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel - Brand mehrerer Mülltonnen Am Mittwoch, 12. November 2025 gegen 21:49 Uhr gerieten aus bislang unbekannter Ursache mehrere Mülltonnen an einem Stallgebäude in der Falkenberger Straße in Brand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Durch den Brand und die Löscharbeiten wurden Teile des Daches beschädigt. Eine Schadenssumme liegt derzeit noch nicht vor. Cloppenburg - ...

mehr