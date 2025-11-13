Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Saterland - Schwelbrand in Abzugsanlage
Am Mittwoch, 12. August 2025 gegen 10:00 Uhr kam es aus bislang unbekannter Ursache in einer Abzugsanlage einer Lagerhalle in der Straße Rotenberg, OT Scharrel, in einem Rohr zu einem Schwelbrand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Scharrel gelöscht werden. Eine Schadenssumme ist nicht bekannt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html
Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell