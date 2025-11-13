PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Schwelbrand in Abzugsanlage

Am Mittwoch, 12. August 2025 gegen 10:00 Uhr kam es aus bislang unbekannter Ursache in einer Abzugsanlage einer Lagerhalle in der Straße Rotenberg, OT Scharrel, in einem Rohr zu einem Schwelbrand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Scharrel gelöscht werden. Eine Schadenssumme ist nicht bekannt.

