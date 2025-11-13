Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Einzelmeldung
Cloppenburg/Vechta (ots)
Informationsabend der PI Cloppenburg/Vechta zum Studium bei der Landespolizei Niedersachsen
Kriminalitätsbekämpfung, Verfolgung von Straftaten, Gefahrenabwehr, Einsatzbewältigung sowie Verkehrssicherheits- und Präventionsarbeit - das alles sind Aufgaben der Polizei. Für Jugendliche, die sich für diesen abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Beruf interessieren, sowie deren Eltern, findet in Damme ein Informationsabend statt. Wann? 02. Dezember 2025, 18:30 Uhr Wo? Scheune Leiber, Mühlenstraße 12A, 49401 Damme
In einer rund 90minütigen Infoveranstaltung werden Einstellungsberatende der Polizeistation in Damme interessierten Realschülern/innen und Abiturienten/innen alle Fragen zu Zugangsvoraussetzungen, Auswahlverfahren, Studium und Verwendungsmöglichkeiten bei der niedersächsischen Landespolizei beantworten.
Anmeldungen bitte per Mail bis zum 01. Dezember an poststelle@pst-neuenkirchen-voerden.polizei.niedersachsen.de
