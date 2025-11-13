POL-CLP: Einzelmeldung

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Cloppenburg/Vechta (ots)

Informationsabend der PI Cloppenburg/Vechta zum Studium bei der Landespolizei Niedersachsen

Kriminalitätsbekämpfung, Verfolgung von Straftaten, Gefahrenabwehr, Einsatzbewältigung sowie Verkehrssicherheits- und Präventionsarbeit - das alles sind Aufgaben der Polizei. Für Jugendliche, die sich für diesen abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Beruf interessieren, sowie deren Eltern, findet in Damme ein Informationsabend statt. Wann? 02. Dezember 2025, 18:30 Uhr Wo? Scheune Leiber, Mühlenstraße 12A, 49401 Damme

In einer rund 90minütigen Infoveranstaltung werden Einstellungsberatende der Polizeistation in Damme interessierten Realschülern/innen und Abiturienten/innen alle Fragen zu Zugangsvoraussetzungen, Auswahlverfahren, Studium und Verwendungsmöglichkeiten bei der niedersächsischen Landespolizei beantworten.

Anmeldungen bitte per Mail bis zum 01. Dezember an poststelle@pst-neuenkirchen-voerden.polizei.niedersachsen.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

