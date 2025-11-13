Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Garrel - Brand mehrerer Mülltonnen
Am Mittwoch, 12. November 2025 gegen 21:49 Uhr gerieten aus bislang unbekannter Ursache mehrere Mülltonnen an einem Stallgebäude in der Falkenberger Straße in Brand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Durch den Brand und die Löscharbeiten wurden Teile des Daches beschädigt. Eine Schadenssumme liegt derzeit noch nicht vor.
Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw
Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit zwischen Montag, 10. November 2025 16:00 Uhr und Dienstag, 11. November 2025 15:30 Uhr zwei Pkw, einen Nissan Note und einen VW Touran, welche auf einem Grundstück in der Schubertstraße abgestellt worden waren. Eine Schadenssumme ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.
Lastrup - Verkehrsunfallflucht
In der Zeit zwischen Dienstag, 11. November 2025 12:00 Uhr bis Mittwoch, 12. November 2025 08:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Lkw eine Straßenlaterne in der Kirschstraße, Höhe Kreisel. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein Schaden von ca. 2.500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (Tel.: 04472/932860) entgegen.
