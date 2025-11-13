PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Brand mehrerer Mülltonnen

Am Mittwoch, 12. November 2025 gegen 21:49 Uhr gerieten aus bislang unbekannter Ursache mehrere Mülltonnen an einem Stallgebäude in der Falkenberger Straße in Brand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Durch den Brand und die Löscharbeiten wurden Teile des Daches beschädigt. Eine Schadenssumme liegt derzeit noch nicht vor.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit zwischen Montag, 10. November 2025 16:00 Uhr und Dienstag, 11. November 2025 15:30 Uhr zwei Pkw, einen Nissan Note und einen VW Touran, welche auf einem Grundstück in der Schubertstraße abgestellt worden waren. Eine Schadenssumme ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Dienstag, 11. November 2025 12:00 Uhr bis Mittwoch, 12. November 2025 08:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Lkw eine Straßenlaterne in der Kirschstraße, Höhe Kreisel. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein Schaden von ca. 2.500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (Tel.: 04472/932860) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

