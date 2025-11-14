PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Volksverhetzung / Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisation

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit zwischen Dienstag, 04. November 2025 12:00 Uhr bis Mittwoch, 12. November 2025 13:41 Uhr mehrere Grabsteine auf einem Friedhof in Krankenhausstraße, indem sie auf die Steine Hakenkreuze einritzten. Eine Schadenssumme ist bisher nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Emstek - Pkw beschädigt

Am Donnerstag, 13. November 2025 in der Zeit zwischen 07:20 Uhr bis 15:10 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Täter einen Pkw, Audi SQ5 in grau welcher auf einem Parkplatz in der Antoniusstraße stand. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Donnerstag, 13. November 2025 gegen 14:15 Uhr beabsichtigte eine 40-jährige Frau aus Cloppenburg mit ihrem Pkw von der Kleine Straße aus die Fritz-Reuter-Straße zu kreuzen. Hierbei übersah sie den von rechts kommenden Pkw eines 36-jährigen Mannes aus Großenkneten. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem die Fahrzeugführer, sowie die zwei Mitfahrer der 40-Jährigen, ein 6-jähriges Mädchen und eine 21-Jährige Heranwachsende, leicht verletzt wurden. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Es entstand ein Schaden von 18.000,00 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

