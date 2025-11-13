Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta
Cloppenburg/Vechta (ots)
Goldenstedt - Diebstahl aus Pkw
In der Zeit zwischen Dienstag, 11. November 2025 14:00 Uhr bis Mittwoch, 12. September 2025 06:20 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Pkw, BMW X3 in schwarz, welcher in der Eschstraße abgestellt worden war. Sie verschafften sich Zugang und entwendeten persönliche Gegenstände. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.
Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl aus Firmenfahrzeug
Am Dienstag, 11. November 2025 in der Zeit zwischen 21:30 Uhr bis 22:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Firmengrundstück in der Braunschweiger Straße und verschafften sich Zugang zu einem dortigen Firmenfahrzeug/-bulli. Sie entwendeten mehrere hochwertige Werkzeuge. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden (Tel.: 05493/913560) entgegen.
Vechta - Sachbeschädigung
Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit zwischen Dienstag, 11. November 2025 18:00 Uhr bis Mittwoch, 12. November 2025 06:30 Uhr die Scheibe der Haupteingangstür einer Schule in der Overbergstraße. Es entstand ein Schaden von rund 450,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.
Damme - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss
Am Mittwoch, 12. November 2025 gegen 13:45 Uhr kontrollierten Kräfte der Polizei Damme einen 23-jährigen Mann aus Vechta, welcher mit seinem Pkw die Hunteburger Straße befuhr. Ein Drogenvortest verlief positiv hinsichtlich THC und Kokain. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.
