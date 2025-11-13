Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Diebstahl aus Pkw

In der Zeit zwischen Dienstag, 11. November 2025 14:00 Uhr bis Mittwoch, 12. September 2025 06:20 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Pkw, BMW X3 in schwarz, welcher in der Eschstraße abgestellt worden war. Sie verschafften sich Zugang und entwendeten persönliche Gegenstände. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Am Dienstag, 11. November 2025 in der Zeit zwischen 21:30 Uhr bis 22:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Firmengrundstück in der Braunschweiger Straße und verschafften sich Zugang zu einem dortigen Firmenfahrzeug/-bulli. Sie entwendeten mehrere hochwertige Werkzeuge. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden (Tel.: 05493/913560) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit zwischen Dienstag, 11. November 2025 18:00 Uhr bis Mittwoch, 12. November 2025 06:30 Uhr die Scheibe der Haupteingangstür einer Schule in der Overbergstraße. Es entstand ein Schaden von rund 450,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Damme - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Mittwoch, 12. November 2025 gegen 13:45 Uhr kontrollierten Kräfte der Polizei Damme einen 23-jährigen Mann aus Vechta, welcher mit seinem Pkw die Hunteburger Straße befuhr. Ein Drogenvortest verlief positiv hinsichtlich THC und Kokain. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell