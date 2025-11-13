PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Diebstahl aus Pkw

In der Zeit zwischen Dienstag, 11. November 2025 14:00 Uhr bis Mittwoch, 12. September 2025 06:20 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Pkw, BMW X3 in schwarz, welcher in der Eschstraße abgestellt worden war. Sie verschafften sich Zugang und entwendeten persönliche Gegenstände. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Am Dienstag, 11. November 2025 in der Zeit zwischen 21:30 Uhr bis 22:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Firmengrundstück in der Braunschweiger Straße und verschafften sich Zugang zu einem dortigen Firmenfahrzeug/-bulli. Sie entwendeten mehrere hochwertige Werkzeuge. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden (Tel.: 05493/913560) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit zwischen Dienstag, 11. November 2025 18:00 Uhr bis Mittwoch, 12. November 2025 06:30 Uhr die Scheibe der Haupteingangstür einer Schule in der Overbergstraße. Es entstand ein Schaden von rund 450,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Damme - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Mittwoch, 12. November 2025 gegen 13:45 Uhr kontrollierten Kräfte der Polizei Damme einen 23-jährigen Mann aus Vechta, welcher mit seinem Pkw die Hunteburger Straße befuhr. Ein Drogenvortest verlief positiv hinsichtlich THC und Kokain. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 11:36

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland - Schwelbrand in Abzugsanlage Am Mittwoch, 12. August 2025 gegen 10:00 Uhr kam es aus bislang unbekannter Ursache in einer Abzugsanlage einer Lagerhalle in der Straße Rotenberg, OT Scharrel, in einem Rohr zu einem Schwelbrand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Scharrel gelöscht werden. Eine Schadenssumme ist nicht bekannt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 11:35

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel - Brand mehrerer Mülltonnen Am Mittwoch, 12. November 2025 gegen 21:49 Uhr gerieten aus bislang unbekannter Ursache mehrere Mülltonnen an einem Stallgebäude in der Falkenberger Straße in Brand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Durch den Brand und die Löscharbeiten wurden Teile des Daches beschädigt. Eine Schadenssumme liegt derzeit noch nicht vor. Cloppenburg - ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 08:19

    POL-CLP: Einzelmeldung

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Informationsabend der PI Cloppenburg/Vechta zum Studium bei der Landespolizei Niedersachsen Kriminalitätsbekämpfung, Verfolgung von Straftaten, Gefahrenabwehr, Einsatzbewältigung sowie Verkehrssicherheits- und Präventionsarbeit - das alles sind Aufgaben der Polizei. Für Jugendliche, die sich für diesen abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Beruf interessieren, sowie deren Eltern, findet in Damme ein Informationsabend statt. Wann? 02. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren