Landkreis Vechta - Diebstähle von Geldbörsen aus Einkaufswägen und Handtaschen

Am Donnerstag, den 13.November 2025, kam es Verbräuchermärkten in Neuenkirchen-Vörden, Damme und Vechta zu Diebstählen von Geldbörsen aus Einkaufswägen und Handtaschen. Unbekannte Täter nutzten einen geeigneten Moment aus, um unbemerkt an Geldbörsen oder Handtaschen zu gelangen. Es kam insgesamt zu einem Schaden von mehreren hundert Euro. Zudem wurden Auseisdokumente und ec- und Kreditkarten entwendet.

Immer wieder werden solche Fälle von Diebstählen angezeigt. Daher weist die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta ausdrücklich auf folgende Verhaltensweisen hin:

- Tragen Sie Geld oder sonstige Wertgegenstände immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm - Legen Sie Geldbörse oder sonstige Wertgegenstände nicht oben in Einkaufstaschen, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah - Lassen Sie Ihre Wertgegenstände oder im konkreten Fall den Einkaufswagen nie aus den Augen

Weitere Informationen gibt es unter www.polizei-beratung.de.

Damme - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Ein 23-jähriger Mann aus Damme befuhr am Donnerstag, 13. November 2025 gegen 22:05 Uhr mit seinem Pkw die Straße Südring, als er durch Kräfte der Polizei kontrolliert wurde. Ein im Rahmen der Kontrolle durchgeführter Drogenvortest verlief positiv hinsichtlich THC und Kokain. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde der Weiterfahrt untersagt. Der 23-Jährige ist in dieser Woche bereits zwei weitere Male kontrolliert worden. In beiden Fällen verliefen die Tests ebenfalls positiv.

Vechta - Schwerpunktkontrollen im Zusammenhang mit E-Scootern und Pedelecs

In den vergangenen Wochen wurden an insgesamt drei Tagen im Einsatzgebiet des PK Vechta stationäre und mobile Sonderkontrollen im Zusammenhang mit E-Scootern und Pedelecs durchgeführt. In den vergangenen Monaten häuften sich Hinweise auf regelwidrige und gefährdende Fahrweisen der Verkehrsteilnehmer, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. Insgesamt verzeichneten die Beamten rund 117 Verstöße. Hierbei handelte es sich in 44 Fällen um das Befahren des Radweges in unzulässiger Richtung, in 27 Fällen um verbotswidriges befahren des Gehweges. In 15 weiteren Fällen telefonierten die Kontrollierten während der Fahrt. Folgende weitere Verstöße konnten geahndet werden: Kopfhörer während der Fahrt (2), fahren ohne Beleuchtung (14), fahren zu zweit auf einem E-Scooter (11). In zwei Fällen wurden die Fahrzeuge manipuliert. Ein 72-jähriger Mann aus Vechta war mit einem Pedelec im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs. Das Elektrofahrrad verfügte über eine Anfahrhilfe, die eine Geschwindigkeit von mehr als 6 km/h ermöglichte. Somit ließ sich das Fahrzeug ohne Tretunterstützung über einen Gasgriff auf rund 30 km/h beschleunigen. Eine erforderliche Betriebserlaubnis sowie ein Versicherungskennzeichen lagen nicht vor. Im Rahmen einer Streifenfahrt wurden Einsatzkräfte zudem auf einen 42-jährigen Fahrer eines E-Scooters aufmerksam, dessen Geschwindigkeit augenscheinlich die zulässigen 20 km/h überschritt. Eine anschließende Verkehrskontrolle ergab, dass das Fahrzeug technisch manipuliert worden war und dadurch eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 35 km/h erreichen konnte. Die Betriebserlaubnis des E-Scooters erlosch. Auch in Zukunft wird es entsprechende Kontrollen im Einsatzgebiet des PK Vechta, aber auch im gesamten Einsatzgebiet der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta geben.

Vechta - Schwerpunktkontrolle mit Blick auf Geschwindigkeit und Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr

Am Donnerstag, 13. November 2025 in der Zeit zwischen 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr führten Einsatzkräfte der Polizei Cloppenburg und Vechta mobile und stationäre Kontrollen im Einsatzgebiet des PK Vechta durch. Ziel der Kontrollen war die Überprüfung der Verkehrsteilnehmer hinsichtlich ihrer Fahrtüchtigkeit sowie Geschwindigkeitskontrollen. Ein 30-jähriger Mann aus Vechta war mit seinem Pkw, obwohl ihm bereits seit 2017 die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass er zudem vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert hatte. Die Geschwindigkeitskontrollen konzentrierten sich in dieser Kontrolle auf den Lattweg. Hier befuhr ein Verkehrsteilnehmer bei erlaubten 30km/h mit vorwerfbaren 62km/h den Lattweg. Auf ihn kommt nun ein 1-monatiges Fahrverbot, 2 Punkte sowie ein Bußgeld von 260,00 Euro (plus Gebühren) zu. Insgesamt konnten 86 Ordnungswidrigkeiten geahndet werden. 7 Verkehrsteilnehmer hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt, 14 Pkw-Fahrer nutzten während der Fahrt das Mobiltelefon. In 37 Fällen kam es zu einem Verwarngeld aufgrund einer Geschwindigkeitsüberschreitung, in 20 Fällen zu einer Ordnungswidrigkeitenanzeige. Weitere Verstöße: Verbotswidrige Nutzung Mobiltelefon E-Scooter (1), Verbotswidrige Nutzung Mobiltelefon Fahrrad (2), Beförderung eines Kindes ohne Sicherung PKW (1), Missachtung VZ 206 - Stoppschild (3).

Neben der konsequenten Ahndung der festgestellten Verstöße setzte die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta auch auf den Dialog mit kontrollierten Verkehrsteilnehmern, um insbesondere auf die Gefahren aufmerksam zu machen.

