Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Pressemeldung Vorgangsnummer

Garrel- versuchter Einbruch in Wohnhaus In der Zeit zwischen 11.11.2025, 12:00 Uhr bis 14.11.2025, 10:00 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Wohnhaus an der Sager Straße in Garrel. Hier versuchten unbekannte Täter eine Schiebetür aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Cloppenburg (04471-1860115) in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg- versuchter Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Am Freitag, 14.11.2025, gegen 01:30 Uhr gelangten unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus und versuchten dort in ein Bürokomplex einzubrechen. Auch hier blieb es beim Versuch. Es entstand geringer Sachschaden. Zeugen die etwas auffälliges bemerkt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Cloppenburg (04471-1860115) in Verbindung zu setzen.

Molbergen. Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Freitag, 14.11.2025, 17:45-17:50 Uhr beschädigt ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen abgestellten Pkw an der Cloppenburger Straße in Molbergen. Der Fahrzeugführer entfernt sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg entgegen.

Verkehrsunfall mit Vollsperrung

Am Samstag, 15.11.2025 gegen 03:00 Uhr kam ein 25.-Jähriger Fahrzeugführer aus Visbek mit seiner Sattelzugmaschine samt Auflieger aus ungeklärter Ursache zwischen Höltinghausen und Halen nach rechts von der Straße ab. Der Sattelauflieger war mit ca. 4500 Hühnern beladen. Da dieser auf die Seite kippte, musste die Straße vollgesperrt werden und eine Bergungsunternehmen beauftragt werden. Der Fahrzeugführer wurde im Führerhaus eingeschlossen, aber nicht eingeklemmt und konnte sich selbstständig befreien. Dieser wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und dem Krankenhaus Cloppenburg zugeführt. Das Veterinäramt Cloppenburg kümmert sich um den Abtransport der Hühner. Der Schaden beläuft sich auf ca. 100.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell