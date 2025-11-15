Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Verkehrsunfall

Am Freitag, 14.11.2025, kam es gegen 17:15 Uhr auf der Astruper Straße in Visbek zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Fahrzeugen. Ein 87-jähriger PKW-Fahrer aus Visbek beabsichtigte mit seinem PKW an einem rechtsseitig auf der Fahrbahn/ Gehweg abgestellten LKW vorbeizufahren. Hierbei kollidierte der 87-Jährige mit dem PKW eines 85-Jährigen aus Visbek. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Damme - Fahren unter Betäubungsmittelbeeinflussung

Am Samstag, 15.11.2025, konnte gegen 03:30 Uhr ein 18-jähriger Holdorfer mit seinem Pkw kontrolliert werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mitter steht. Ein Drogen-Vortest schlug positiv auf THC an. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

