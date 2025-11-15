PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Verkehrsunfall

Am Freitag, 14.11.2025, kam es gegen 17:15 Uhr auf der Astruper Straße in Visbek zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Fahrzeugen. Ein 87-jähriger PKW-Fahrer aus Visbek beabsichtigte mit seinem PKW an einem rechtsseitig auf der Fahrbahn/ Gehweg abgestellten LKW vorbeizufahren. Hierbei kollidierte der 87-Jährige mit dem PKW eines 85-Jährigen aus Visbek. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Damme - Fahren unter Betäubungsmittelbeeinflussung

Am Samstag, 15.11.2025, konnte gegen 03:30 Uhr ein 18-jähriger Holdorfer mit seinem Pkw kontrolliert werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mitter steht. Ein Drogen-Vortest schlug positiv auf THC an. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Vechta
i. A. PHKin Löning, Dienstschichtleitung
Telefon: 04441/943-0

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 15.11.2025 – 11:03

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Keine Meldungen vorhanden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Polizeikommissariat Friesoythe Telefon: 04491/93390 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 11:18

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Landkreis Vechta - Diebstähle von Geldbörsen aus Einkaufswägen und Handtaschen Am Donnerstag, den 13.November 2025, kam es Verbräuchermärkten in Neuenkirchen-Vörden, Damme und Vechta zu Diebstählen von Geldbörsen aus Einkaufswägen und Handtaschen. Unbekannte Täter nutzten einen geeigneten Moment aus, um unbemerkt an Geldbörsen oder Handtaschen zu gelangen. Es kam insgesamt zu einem ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 11:16

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Verkehrsunfallflucht Am Donnerstag, 13. November 2025 gegen 17:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem unbekannten Fahrzeug ein Verkehrsschild an der Oldenburger Straße / Pehmertanger Weg und entfernte sich anschließend unerlaubt. Es entstand ein Schaden von ca. 300,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren