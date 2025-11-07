PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Zwei Verletzte bei Kellerbrand am Rauental

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal wurde am Abend des 07.11. zu einem Kellerbrand in die Straße Rauental gerufen. Die Einsatzkräfte der nahegelegenen Feuer- und Rettungswache Barmen trafen rasch ein und stellten fest, dass es aus mehreren Kellerfenstern rauchte. Nachdem alle Personen das Gebäude verlassen hatten konnte der Brand zügig gelöscht werden. Das Feuer blieb so auf den Keller begrenzt. Durch den Rettungsdienst wurden insgesamt fünf Personen untersucht. Zwei Verletzte wurden in ein Krankenhaus transportiert. Nach dem Abschluss der Löscharbeiten wurde das Hause belüftet und auf schädliche Brandgase kontrolliert. Danach konnten die Bewohnerinnen und Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Die Straße Rauental war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu Brandursache aufgenommen. Für die rund 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst war der Einsatz nach etwa zwei Stunden beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

