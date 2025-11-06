Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Feuer in privater Sauna

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal hat am frühen Nachmittag ein Feuer in einem Einfamilienhaus im Stadtteil Beyenburg gelöscht. Ausgebrochen war der Brand in der Sauna im Erdgeschoss des Hauses an der Steinhauser Straße. Als die Feuerwehr gegen 12:45 Uhr eintraf, hatte sich ein Bewohner bereits nach draußen gerettet. Der Rettungsdienst untersuchte den Mann und brachte ihn mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Weitere Menschen waren nicht im Haus. Die Einsatzkräfte brachten den Brand schnell unter Kontrolle, waren aber noch eine gute halbe Stunde mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Das Reihenmittelhaus wurde komplett durchgelüftet und mit einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester überprüft. Auch zwei Nachbarhäuser wurden vorsichtshalber gelüftet. Im Einsatz waren neben Kräften der Berufsfeuerwehr auch die Löschzüge Frielinghausen, Walbrecken und Herbringhausen der Freiwilligen Feuerwehr.

